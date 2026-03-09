/Поглед.инфо/ Анализаторът Валентин Катасонов разглежда опасната симбиоза между политика и религиозен месианизъм в контекста на ескалиращия конфликт срещу Иран. Докато светът търси рационални обяснения, Вашингтон и Тел Авив все по-често се позовават на библейски пророчества и „божествени планове“. Дали съвременната геополитика не се превръща в есхатологичен поход към края на света?

Общоприето е схващането, че религиозните войни са реликва от миналото, останала в прашните страници на учебниците по история. Официалната историография ни учи, че средновековна Европа е била сцена на безкрайни въоръжени конфликти, подхранвани от религиозен плам. Кръстът и мечът са вървели ръка за ръка в поредица от кървави събития: от Кръстоносните походи в Близкия изток (1096-1272) и Албигойските войни, през Реконкистата и Хуситските войни, до френските религиозни вражди от XVI век. Смята се, че Тридесетгодишната война (1618-1648) е поставила финалната точка на този период в Стария свят, установявайки Вестфалската система, основана на националните държави, а не на конфесионалната принадлежност.

На Изток обаче тези пламъци продължиха да припламват много по-дълго. Дори след Втората световна война светът стана свидетел на конфликти с подчертан религиозен характер, като Втората суданска гражданска война (1983-2005), където централното правителство се опитваше да наложи шериата върху християнския и анимистки Юг. Още по-ярък пример е Ирано-иракската война (1980–1988). Докато Саддам Хюсеин залагаше на арабския национализъм и историческото съперничество между араби и персийци, революционен Иран мобилизираше нацията си под знамето на джихада, превръщайки сблъсъка в свещена кауза. Въпреки това, през последните два века преобладаващият анализ на войните оставаше материалистичен: борба за територии, ресурси, пазари и геополитическо влияние.

Възраждането на библейската реторика в Държавата Израел

Ситуацията започна коренно да се променя след 1948 г. със създаването на Държавата Израел. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, създаването на еврейската държава и последвалите войни с палестинците и арабските съседи върнаха темата за религиозната мисия на преден план. Глобалният ционизъм, целящ създаването на „Велик Израел“ от Нил до Ефрат, винаги е намирал своите метафизични основания в Тората, Талмуда и Кабала. Дори и днес, в разгара на агресията срещу Иран, стартирала в края на февруари, тези древни текстове служат за идеологическо прикритие на чисто военни и политически цели.

Бенямин Нетаняху, макар и смятан от мнозина за прагматичен и дори безразличен към самата религия политик, виртуозно използва библейската символика. Всяка израелска операция носи име, натоварено с мистичен смисъл: „Ноевият ковчег“, „Пазител на стената“, „Дни на покаяние“. Текущата кампания срещу Иран, започнала под името „Юдейски щит“ и прераснала в „Епична ярост“ и „Лъвски рев“, не прави изключение. За израелския войник и генерал това не е просто геополитическо сблъскване, а „свещена“ война, пророкувана преди хилядолетия.

Феноменът на християнския ционизъм в Америка

Най-поразителното явление обаче не е в Тел Авив, а във Вашингтон. Там агресията срещу Иран се възприема от милиони не като стратегическа необходимост, а като духовен императив. Става дума за така наречените „християнски ционисти“. Този термин може да звучи като оксиморон, но за голяма част от американските протестанти той е същината на тяхната вяра. Според тяхната идеология завръщането на евреите в Светата земя и възстановяването на суверенитета им е абсолютно необходимо условие за Второто пришествие на Исус Христос.

В Съединените щати около половината от протестантите се идентифицират като евангелисти – хора, които се стремят да ръководят живота си буквално според Светото писание. За тях Старият завет не е просто исторически текст, а актуален план за действие. По различни оценки в Америка има между 20 и 25 милиона такива „християнски ционисти“. За тях подкрепата за Израел и войната срещу неговите врагове (като Иран) е „свещен дълг“, който ускорява настъпването на Армагедон.

Пентагонът и „Божественият план“ за унищожението на Иран

С връщането на Доналд Тръмп в Белия дом тази идеология се пренесе от църковните зали директно в командните центрове на американската армия. Както съобщава Джонатан Ларсен в Asia Times, след началото на атаките срещу Иран на 28 февруари, американските военнослужещи са подложени на безпрецедентен религиозен натиск. Фондацията за религиозна свобода на военните (MRFF) е залята от над 110 колективни жалби от 40 различни подразделения в над 30 военни бази.

Войниците се оплакват, че техните командири им внушават, че войната с Иран е част от „божествен план“. Офицерите открито цитират Книгата Откровение (Апокалипсис), говорейки за Армагедон и предстоящото завръщане на Христос. Майки Уайнстийн, основател на MRFF, описва ситуацията като „необуздана еуфория“ сред командния състав, който вижда в ракетите над Техеран „библейски санкциониран“ знак за края на времената. Това подкопава морала на армията, тъй като много военнослужещи – включително християни, мюсюлмани и евреи – се чувстват принудени да следват фанатична есхатологична доктрина, която противоречи на тяхната клетва към Конституцията на САЩ.

Министърът на отбраната и „политическият отдел“ за изучаване на Библията

Религиозната индоктринация не е случайна инициатива на отделни офицери, а целенасочена политика на върха на Пентагона. Назначаването на Пит Хегсет за министър на отбраната превърна военното ведомство в своеобразен теократичен щаб. Хегсет, описан от анализаторите на Поглед.инфо като фанатичен християнски ционист, де факто пое ролята на главен идеолог. Под негово ръководство в Пентагона действа „Библейска изучаваща група“, ръководена от Ралф Дролингер – бивш баскетболист, превърнал се в проповедник.

Дролингер учи американските генерали на една проста, но опасна теология: Бог благославя съюзниците на Израел и проклина неговите врагове. Тази доктрина се проповядва не само в Пентагона, но и чрез седмични сесии в Белия дом. За тези хора Израел е свещен обект, независимо от неговите действия, а войната срещу Иран е метафизична битка между доброто и злото.

Историческите паралели и опасността от „Божията воля“

Тази еуфория и вяра в собствената месианска роля напомнят на Валентин Катасонов за най-мрачните страници от европейската история. Реториката на Хегсет и неговите проповедници поразително прилича на речите на Адолф Хитлер. Фюрерът също е вярвал, че изпълнява „Божията воля“ – от анексията на Австрия до нахлуването в Съветския съюз. Той е смятал себе си за инструмент на Всевишния, призван да прекрои света според своята болна визия.

Днес сме свидетели на подобна форма на колективно безумие, облечено в библейски одежди. Когато една ядрена свръхсила започне да взема военни решения не на базата на националния интерес или международното право, а въз основа на тълкувания на Книгата Откровение, светът навлиза в зона на екзистенциален риск. Историята ни учи как завършват лидерите, които вярват, че имат мандат от небесата да проливат кръв на земята. Религиозният фанатизъм, съчетан със съвременни оръжия за масово унищожение, е формула за катастрофа, която може да превърне пророчеството за Армагедон в самоизпълняващо се предсказание.

