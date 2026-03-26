/Поглед.инфо/ Китайската спортна компания ANTA Sports отчете силни финансови резултати за 2025 г., като приходите ѝ нараснаха с 13,3% до рекордните 80,22 млрд. юана. Ръстът се дължи на силно представяне в цялото мултимарково портфолио на групата и допълнително затвърждаване на водещата позиция на компанията на вътрешния пазар.

Оперативната печалба се увеличава с 15% до 19,09 млрд. юана, при леко подобрение на маржа. Основният бранд ANTA отчита умерен растеж, докато FILA продължава да се разширява стабилно. Най-бързо расте марката DESCENTE, чиито продажби надхвърлят 10 млрд. юана за първи път.

Компанията увеличава инвестициите в научноизследователска дейност и внедрява стратегия за интегриране на изкуствен интелект. Паралелно с това продължава и активната ѝ социална политика чрез значителни дарения. Ръководството подчертава, че бъдещият растеж ще се основава на иновации, качество на продуктите и международна експанзия.