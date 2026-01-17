/Поглед.инфо/ За разширяване на международния обхват на Галата на КМГ за Пролетния фестивал за 2026 г., CGTN заедно с екипа на продукцията стартираха интерактивното предизвикателство „Нарисувай кон за Годината на Коня“.

Кампанията използва откъс от оригиналната AI песен „Да се забавляваме заедно“ (Immediately Happy), върху който е разработено специално движение за „рисуване“ на кон. Видеото ще бъде представено първо в глобалните акаунти на CGTN в социалните мрежи, след което ще бъде разпространено и от други платформи на Китайската медийна група, включително профилите на CCTV, посветени на културата и изкуствата.

Организаторите планират да привлекат водещи и инфлуенсъри от многоезичните канали на медийната група, както и популярни онлайн личности, с цел да насърчат участието на потребители от цял свят. В празнична и оптимистична атмосфера инициативата ще изгради модел на глобално взаимодействие и общо творчество около Пролетния фестивал, като превърне посрещането на Годината на Коня в споделено международно преживяване за зрителите от целия свят.

Ако искате да се присъедините, може да посетите следните няколко линка:

https://news.cgtn.com/news/2026-01-16/Join-CGTN-s-All-Things-Horses-challenge-and-create-your-horse-craft--1JYxSulQlIk/p.html

https://news.cgtn.com/news/2026-01-16/Join-CGTN-s-All-Things-Horses-challenge-and-celebrate-the-year-of-the-Horse-1JYXbUnduDe/p.html