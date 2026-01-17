/Поглед.инфо/ Властите на Макао и Хонконг обявиха нови мерки за оптимизиране на процедурите за преминаване на границата между двата специални административни района. От 19 януари 2026 г. минималната възраст за използване на автоматизираните гранични пунктове ще бъде понижена от 11 на 7 години както за постоянни жители на Хонконг, така и за тези на Макао.

Освен това, съвместни автоматизирани канали и системи за идентификация чрез сканиране на ириса на окото ще бъдат достъпни за деца на възраст от 7 до 10 години, за да се улесни техният достъп и движение между двата района.

За пълнолетни непостоянни жители е предвидена възможност за регистрация на самообслужващи се терминали, която също ще им позволи да използват автоматизирани гранични канали за влизане и излизане в рамките на определени часове.