/Поглед.инфо/ Галата на Китайската медийна група за празника „Средата на есента“ през 2025 г. постигна иновативен пробив в областта на художественото изразяване и технологичното приложение, като получи висока оценка от публиката в страната и чужбина.

До момента репортажите, свързани с тазгодишната гала, са достигнали общо 1,406 милиарда потребители през различни медийни платформи на Китайската медийна група, като над 1000 теми, свързани с галата, се превърнаха в популярни в различни платформи. Според статистиката галата е излъчена едновременно в над 30 чуждестранни платформи в 86 страни и региони по света чрез Китайската телевизионна платформа „Великата стена“, като над 50 милиона зрители в чужбина са гледали предаването на живо чрез международните канали на Китайската медийна група.