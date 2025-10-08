/Поглед.инфо/ По време на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.) леката промишленост на Китай се разширява постоянно, като производството продължава да расте, съобщиха от китайския Национален съвет за лека промишленост.

През 2024 г. в Китай има 140 000 предприятия за лека промишленост, което осигурява 17,92 милиона работни места.

Износът на сектора достига 925,4 млрд. долара, което е 25,9% от общата стойност на износа на страната и се нарежда на първо място сред всички индустрии за пета поредна година.

Структурата на леката промишленост на Китай непрекъснато се модернизира, като интелигентните уреди, новите енергийни батерии, електрическите велосипеди и други нововъзникващи сегменти се разширяват бързо.

Китай има за цел да увеличи оперативните приходи на леката си промишленост до над 30 трилиона юана (около 4,22 трилиона щатски долара) до 2030 г., което представлява среден годишен темп на растеж от най-малко 5%.

Броят на ключовите национални лаборатории и инженерните изследователски центрове в сектора се очаква да надхвърли 300 до 2030 г., докато валидните патенти за изобретения се очаква да нарастват средно с 15% годишно.