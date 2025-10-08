/Поглед.инфо/ Министерството на транспорта съобщи, че за периода от 1 до 8 октомври 2025 г. общият брой на междурегионните пътувания е достигнал 2,432 милиарда, което е средно дневно по 304 милиона пътувания.

Това означава, че през тазгодишната „златна седмица“ е отчетен ръст от 6,2% в сравнение със същия период от миналата година. Пътниците, които са използвали железопътният транспорт, достигат 153.96 милиона, средно дневно по 19.24 милиона пътувания, което е увеличение от 2.6%. Увеличението на пътниците, които са предпочели въздушния транспорт, е с 3,4%. Те са извършили 19.17 милиона пътувания, което е средно дневно по 2.4 милиона пътувания.