/Поглед.инфо/ Повече от 230 противоракови лекарства присъстват в китайския национален каталог за медицинско осигуряване, покривайки над 20 често срещани вида рак, включително рак на белите дробове, гърдата и стомаха, съобщиха от Националната администрация за здравна сигурност.

Администрацията ускорява включването на нови и ефективни лекарства в каталога, като някои нови противоракови лекарства се добавят по-малко от година след одобрението им.

Анализ на Китайската асоциация за борба с рака, базиран на медицински досиета от 2023 г., показва, че петгодишната преживяемост на пациентите с рак в Китай е нараснала от 33,3% преди десетилетие до 43,7% в края на 2023 г.

В допълнение към лекарствата, които директно лекуват рак, националният каталог за медицинско осигуряване покрива и други основни поддържащи лекарства.