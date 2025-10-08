/Поглед.инфо/ Китайското правителство планира да наеме 7000 пенсионирани учители, които да работят в задължителните училища в селските райони на страната тази година, съобщиха от Министерството на образованието и Министерството на финансите.

Тази кампания за набиране на персонал е част от план за действие, който правителството стартира през 2018 г., за да подобри качеството на образованието в селските райони, като наеме пенсионирани педагози, които да преподават в селските райони.

Инициативата ще бъде насочена главно към пенсионирани директори, преподаватели и опитни учители на възраст до 65 години.

Професионалистите, наети по плана, ще работят в областни, градски и селски училища, разположени на места, които са били извадени от бедността, слабо развитите етнически окръзи, граничните региони и други райони, които нямат достатъчно образователни ресурси.