/Поглед.инфо/ Пазарът на първични публични предлагания в Хонконг навлиза в новата година със силен импулс. Към момента цели 488 компании очакват одобрение за процедурите по IPO. От началото на 2026 г. на борсата са реализирани 24 нови листвания, набрали над 87 млрд. хонконгски долара. Въпреки увеличения брой кандидатури, борсата няма да занижава стандартите при одобрението на емисиите, подчерта ръководството, с ангажимент да запази позициите на Хонконг като висококачествен международен пазар.

Данните показват, че през 2025 г. Хонконг е бил водещият световен център за набиране на капитал чрез IPO, с 37,4 млрд. щ.д. от 119 листвания, включително две от петте най-големи в света. Активността е концентрирана в секторите на здравеопазването и биотехнологиите, технологиите, медиите и телекомуникациите, индустрията и новата енергия. Индексът Hang Seng е нараснал с близо 6 500 пункта, или 32% на годишна база. Властите планират да ускорят реформите в подкрепа на иновативните и бързоразвиващи се компании.