/Поглед.инфо/ На 8 ноември Пресслужбата на Държавния съвет на Китай публикува „Бяла книга за действията на Китай за постигане на пик на въглеродните емисии и въглеродна неутралност“.

В документа се изтъква, че реализирането на пик на въглеродните емисии и въглеродна неутралност е важно решение за страната, което показва отговорност към човешката цивилизация за постигане на устойчиво развитие. Китай пое този ангажимент преди 5 години и вече активно предприема свързани мерки и практически действия, с които насърчава историческия напредък на зелената трансформация.

В бялата книга се посочва, че запазвайки енергийната сигурност, Китай насърчава заместването на енергомощностите с възобновяема енергия, подкрепя развитието на нови енергийни системи и осигурява солидна база за постигането на целите си за въглеродните емисии.