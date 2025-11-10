/Поглед.инфо/ На 9 ноември руският външен министър Сергей Лавров заяви, че САЩ са информирали Русия по дипломатически канали, че оценяват предложението на руския президент Владимир Путин за удължаване на договора за контрол върху ядрените оръжия „Нов СТАРТ“ с една година.

По време на заседание на Президиума на Съвета за сигурност на Руската федерация в края на септември президентът Путин предложи Русия да продължи да спазва основните ограничения на договора „Нов СТАРТ“ за една година след изтичането му, ако САЩ се въздържат от действия, които нарушават съществуващото стратегическо равновесие.

Лавров посочи, че Русия няма намерение да убеждава Съединените щати да се съобразят с това предложение, но счита, че то е в интерес както и на двете страни, така и на международната общност като цяло. Русия е готова да реагира на всякакви развития. Лавров добави, че до момента САЩ не са дали съществен отговор по въпроса.