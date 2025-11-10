/Поглед.инфо/ Репортаж, който трудно се пише и още по-трудно се чете. Бивш войник разказва за мисия, превърнала се в кошмар – десетки загинали, изолация и борба с лудостта в подземна конструкция, наричана „тръбата“. Това не е просто свидетелство – това е предупреждение какво струва войната на човешката психика.

Не всеки чиновник може да оцелее 50 дни в тръба под ежедневните атаки на ВСУ. Сергий Серезлеев е един от онези, за които СВО се е превърнала в личен въпрос. Неговите дядовци са защитавали родната си Одеса, а сега той самият е преживял от първа ръка всички трудности на фронтовия живот. Това е изповедта на войник, успял да оцелее там, където толкова много хора загинаха.

След като се пенсионира от Комитета за печата в Санкт Петербург и работи в бизнеса в продължение на няколко години, 56-годишният Сергей Серезлеев се записва доброволно да служи като картечар в СВО. На фронта той спасява ранен войник от щурмовите части, „заклещен“ в тръба на 80 метра от украинските позиции в продължение на 74 дни. След това Сергей се връща в тръбата и прекарва там 50 дни, разсейвайки врага, докато нашите войски се струпват в други тръби, подготвяйки се за щурм.

За Сергей, СВО се е превърнало в дълбоко личен въпрос. Той е етнически украинец; неговите дядовци са защитавали родния си град Одеса и са погребани там. Имената им са гравирани върху паметни плочи. Той е наследил Ордена „Червена звезда“ от дядо си. А днес в Украйна се гасят вечните огньове и Сергей не може да посети гробовете на предците си с децата и внуците си.

Войната в тръбите

- Сергей, представяше ли си войната точно както я видя?

„Не, разбира се, че не. Аз съм бивш военен, майор. Мислех, че в СВO ще разбирам всичко и ще се справя сам с останалото. Но щом стигнах до учебния център, трябваше да забравя всичко, което бях научил във военното училище.“

Пристигнахме близо до Белогоровка, която нашите сили не можеха да превземат от две години. Мислехме, че превозни средства ще ни закарат до позицията ни. Но ни дадоха водач и ни казаха да се придвижваме пеша по двойки. Водачът ни отведе до определено място и ни посочи: оттам трябваше да продължим 400 метра по „откритото“.

И вече имаше дронове в небето; моят другар беше ранен по пътя. Но нямаше никакво усещане, че сме на фронта: няма наблюдателни пунктове, няма техника. Целият личен състав беше под земята. В един от блиндажите ни посрещна командир, напълно черен и мръсен, и ни изпрати още по-напред към опорния пункт.

Дронове за наблюдение на украинските въоръжени сили постоянно кръжаха над нас на позициите ни; ако забележат движение отдолу, идваше и атакуваше дрон - камикадзе. Така че през деня се криехме и наблюдавахме небето и фронтовата линия, а през нощта „Баба Яга“ долиташе, опитвайки се да изгори бункерите ни или да разпръсне мини наоколо. И това беше само третата линия на отбрана.

- Каква беше ситуацията в Белогоровка?

- Такива, че нито ние, нито украинците можехме да се приближим един към друг.

Имахме екипажи с автоматични гранатомети (АГМ). Когато се опитаха да ни атакуват от Белогоривка, нашите дронове веднага се насочиха към украинците с тези АГМ. И ние не успяхме.

В този момент врагът доминираше във въздуха, всички подходи към Белогоровка бяха минирани, а личният му състав се беше укрил в мините, в които преди това са добивали тебешир. По време на Великата отечествена война нашите предци също дълго време се бореха да превземат тези мини.

- Разкажи ми за тръбата.

На 10 октомври 2024 г. имаше още един щурм. В него участваше подразделението БАРС-6, използващо бронирани машини и мотоциклети. При приближаването си към Белогоровка те бяха ударени от артилерия и минохвъргачки: само четирима от 20-те щурмови войници стигнаха до сборния пункт.

Всички бяха ранени. Те решиха да влязат в бетонната канализационна тръба под пътя. Вражеските позиции бяха на 100 метра, а нашите безопасни позиции - на 3 километра, през открит терен и две минни полета.

Украинците им попречиха да излязат от тръбата – постоянно минираха и бомбардираха изходите ѝ. Дори успяха да уцелят един изход отблизо, но за щастие на нашите войници, той беше блокиран от повреден бронетранспортьор, който се беше отклонил от пътя. Всички мъже щяха да оцелеят, ако бяха успели да получат медицинска помощ. Но без нея трима загинаха. Например, един почина от сътресение. Четвърти остана – с позивна „Уотсън“.

Нашите дронове му пуснаха храна, вода, външни батерии за зареждане на радиостанцията му и торби, пълни с тебешир. Той ги използва, за да облицова тръбата с два слоя защита от шрапнели, да разположи огнева позиция и да подреди боеприпасите. Комуникацията беше лоша, тъй като тръбата беше на ниско място, но Уотсън имаше добрата идея да хвърли радиоантената върху повредения бронетранспортьор, за да подобри приема.

Украинците се опитаха да го унищожат с огън няколко пъти. При силен вятър пускаха запалки на входа на тръбата. Хвърляха бутилки с отровна вода. Но не знаеха, че на нашите бутилки пишеше позивната, позната на „Уотсън“. Диверсионно-разузнавателна група се опита да го залови същата нощ, но не успя. Веднъж обаче, докато търсеше храна, той попадна на мина и шрапнели му порязаха лицето и краката. След това украинците просто решиха да изчакат „Уотсън“ да умре, контролирайки тръбата от въздуха.

Първата ни група, която се опита да евакуира „Уотсън“, беше цялата избита. Втората група – трима мъже – минаваше през нашия блиндаж. Не можех да откъсна поглед от войника с позивната „Шумахер“: той говореше за обикновени неща, но в очите му имаше смърт.

Момчетата продължиха напред през минното поле. И всички се взривиха. „Топа“ и „Шумахер“ бяха убити. Ръководителят на екипа, „Мороз“, крещеше по радиото с неприличащ на неговия глас: „Помощ, измъкнете ме!“ Знаех пътя през минното поле и с разрешението на командира грабнах количка и хукнах към него.

Това беше съвсем различен „Мороз“ от този, когото бях видял предния ден. Здрав, висок два метра, добре обучен и екипиран войник, той беше съблекъл цялата си луксозна екипировка, пълзеше и крещеше – беше толкова стресиран, че беше извън контрол. Издърпах го на количката и го откарах.

Междувременно „Уотсън“ вече беше толкова болен, че не можеше да се изкачи от тръбата за храната и водата, които му пускаха. Животът му отброяваше края си, ако не получи помощ. Затова изпратиха трета група след него – Коба от Тамбов и мен. Имахме задачата първо да извадим „Уотсън“ и след това самите да влезем в тръбата.

- Защо беше необходимо да продължите да оставате в тръбата?

„Трябваше да създадем суматоха, да разсеем вниманието и агресията на противника, докато нашите щурмови части се събираха в друга 5-километрова метална тръба. Някога през нея са измивали тебешир от една от фабриките в Лисичанск. Пробиха я, разчистиха я. И след това започнаха да вкарват вътре щурмоваците.“

Те живееха в нея и се подготвяха за решителната офанзива на Белогоровка. Изходът беше приблизително по средата между нашите предни позиции и тръбата, където се намираше „Уотсън“.

Искрата на живота

„Двете предишни групи бяха почти напълно унищожени? Изпитвахте ли чувство на обреченост, когато ви беше възложена задачата да спасите Уотсън?“

„Не, напротив, почувствах вътрешен мир. Когато се молиш, понякога усещаш присъствието на ангел-пазител. Имах подобно чувство. Тръгнах си преди Коба. Докато минавах през първото минно поле, усетих дядовците си да вървят до мен и ясен сигнал от тях: „Всичко ще бъде наред.“

...Стигнах до очукана, изгоряла междинна позиция между две минни полета. Намерих евангелие и окопна свещ с надпис „Искра на живота“. Качих се в „лисичата дупка“, покрих входа с чували, за да не ме види термичният дрон, и запалих свещта. Бях толкова щастлив. Затоплих си храна на свещта. И мълчаливо благодарих на хората, които са я направили.

Чаках втората си мисия и мъглата. Прогнозата за времето беше точна. На четвъртия ден, 22 декември, мъглата се спусна и Коба и инженерът по разминирането пристигнаха. Той ни показа приблизителен маршрут през второто минно поле на таблет и ни подаде фитил. Запалихме го, хвърлихме го напред и взривихме мините на 30 метра пред нас, осигурявайки ни безопасното влизане в минното поле. Но самото минно поле беше дълго 250 метра.

Вървях напред, внимавайки къде стъпвам, проправяйки си път през кратерите: след експлозиите на снарядите не би трябвало да има мини около тях. А Коба вървеше отзад, оглеждайки се за дронове. Опитах се да му внуша увереността си, казвайки: „Дима, повярвай ми, нищо няма да ти се случи.“ И той все още помни тези думи: Коба вече е към края на втория си договор и няма нито една драскотина.

Приближихме се до тръбата откъм разрушения бронетранспортьор. Извиках „Уотсън“. Той отговори, пропълзя, протегна ръце и ние го дръпнахме като морков. Уотсън беше изцяло бял от посипатия тебешир. Имахме късмет: не беше едър мъж и след 74 дни в тръбата беше отслабнал толкова много, че тежеше само 40 килограма.

Хванахме го за ръцете и го завлякохме обратно по своите следи, а той дори ни помагаше, като подскачаше на единия крак. Когато се приближихме до междинния укрепен пункт, „Уотсън“ забеляза мина тип „камбана“, върху която почти стъпихме. Близо до моята „лисича дупка“ го превързахме, предадохме го на останалите и се върнахме към тръбата.

"Въздушният мост"

- Тръгнахте веднага или си взехте малко почивка?

- Веднага. Трябваше да се възползвам от шанса си, преди да отлети и мъглата да се разсее напълно.

- Какво взехте със себе си?

Топли дрехи, по три бутилки вода от по 1,5 литра, хляб и кондензирано мляко. Оставихме някои консерви, защото ходенето беше много трудно, за което по-късно съжалявахме. Взехме осем пълнителя за автомати и гранати. Но по-късно дронове ни доставяха боеприпаси - нямахме проблем с това.

- Какво видя в тръбата?

„Тръбата беше дълга около 14 метра. В средата, зад две стени от чували, Уотсън си беше направил легло и православен кът – нещо като иконостас. Използвахме и него.“

Тръбата съдържаше надписи, направени от Уотсън и неговите другари: собствено име, фамилия, ранен на еди-коя си дата, температура еди-коя си дата, лекарствата не помагат, няма контакт, починал на еди-коя си дата. Беше трудно за четене. Последният починал, „Морган“, остави на Уотсън телефонния си номер, и кратко писмо до родителите си. Нямаше начин да погребем момчетата. „Уотсън“ просто ги извади от тръбата и ние ги покрихме с найлонови торбички.

- Врагът опита ли се да ви изгони с дим?

„Миномет удряше входовете на тръбите пет или шест пъти на ден, а дрон-камикадзе атакуваше веднъж на всеки три дни. Всяка нощ те пускаха мини тип „венцелистчета“ върху малкото парче земя, където пускаха храна, вода и газови контейнери (те бяха проблематични: бяха леки и вятърът често ги носеше към украинците). Като и при Уотсън, те пускаха отровна вода и батерии-капани /всъщност мини/ върху нас...“

Как работеше „въздушният транспорт“? Доставяха ли ви пакети всеки ден?

„Не, имаше моменти, когато времето беше лошо и нашият дрон можеше да бъде свален. Бяхме предупредени по радиото за предстояща доставка и трябваше бързо да изтичаме, за да вземем всичко. Защото врагът веднага се опитваше да прави въздушни десанти – чупеше бутилките с вода. Два пъти на ден, през най-тъмните часове – сутрин и вечер, когато вражеските дронове са по-малко активни – трябваше да изтичаме на 15-20 метра, да огледаме района, да обезвредим мините, които врагът беше поставил, и бързо да се върнем.“

Шест дни без вода и 50 без лоши мисли

- Имахте ли достатъчно храна и вода?

„Ядяхме два пъти на ден: за закуска чаша чай и половин шоколадово блокче; за вечеря, в пет или шест часа вечерта, 250 грама овесена каша, половин шоколадово блокче, чаша чай и крекери. Но дори по-добре от чай или кафе беше пакетче лимонена киселина в чаша преварена вода – наистина те ободрява. Свалих 20 кг за тези 50 дни, плюс това бях дехидратиран. Дрон може да ти донесе най-много половин литър бутилка. И не летеше всеки ден.“

Преживявахме труден период – шест дни без вода. Приятелят ми получи лек срив. Каза: „Не мога повече. Ще се присъединя към нашите за вода.“ И започна да си стяга раницата. Знаех, че със сигурност няма да оцелее, че ако бъде ранен, няма да мога да го извадя, а ако бъде убит, ще бъда сам. За щастие, в този момент съобщиха по радиото, че водата скоро ще дойде. Изпратиха бутилка от 0,5 литра. Изпихме я и той дойде на себе си.

- Невъзможно ли беше да се отиде за вода и храна по това време?

- Не. Беше рисковано. Тичането наоколо нямаше да е от полза. Трябваше да проверяваме на всеки 15 минути, денем и нощем, за да докладваме дали сме живи.

- Какво друго правехте през тези 50 дни?

„Слушахме предаването, наблюдавахме ситуацията и си приказвахме. Опитах се да говоря за хубавите неща, които ни очакват. За това колко скоро ще превземем Белогоровка, как ще се измъкнем от тръбата, как ще се върнем у дома и как семействата ни ще се гордеят с нас. Скарахме се само веднъж и не говорихме цял ден.“

- Какво най-много липсваше в тръбата?

Информация. Бяхме свикнали да я приемаме на всеки два или три часа. Особено след като аз бях служителят, отговарящ за информацията. Имахме късмет – радиото имаше един канал. И в 17, 19, 21 и 23 часа го включвахме за три минути, за да слушаме новините. Не можехме да го слушаме повече – радиото умираше, а преносимата батерия издържаше само един ден. Казваха по радиото: „Група армии Запад е напреднала.“ А ние седяхме там и строехме въздушни кули...

