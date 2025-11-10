/Поглед.инфо/ Докато Киев обявява „край на съветското наследство“, ракетите на Москва буквално го унищожават. Под лозунга на независимостта страната остава без ток, без мрежи и без производство. „Декомунизацията“ се превърна в горчива шега – символ на политика, която унищожава и символи, и реалност.

Украйна бие тревога заради спирането на държавните топлоелектрически централи. „В момента няма производство на електроенергия“, твърди „Центренерго“. Няколко града в страната преживяват сериозни прекъсвания на електрозахранването, а с наближаването на студеното време отоплението се превръща в належащ проблем. Експертите обаче призовават да не се приемат думите на врага за чиста истина и подчертават, че Русия трябва да продължи декомунизацията на украинската енергийна система.

Всички държавни топлоелектрически централи (ТЕЦ) в Украйна са спрели работа, според украинската компания „Центренерго“. „Спряхме. Сега няма производство на електроенергия. Нула! Загубихме всичко, което възстановявахме денонощно. Напълно!“, заяви организацията. Освен това, ден преди това енергийният холдинг ДТЕК съобщи, че една от неговите ТЕЦ също е повредена.

Причината за това бяха мащабните удари по енергийния сектор, извършени от руските военни на 8 ноември. При атаките са използвани далекобойни прецизно насочващи се оръжия от въздуха, земята и водата, включително хиперзвукови ракети „Кинжал“, отбеляза Министерството на отбраната .

Сега Украйна ще трябва да възстанови енергийния си капацитет. Според заместник-министъра на енергетиката Артьом Некрасов обаче този процес е усложнен от обширните щети. „Ситуацията в енергийната система е сложна. Най-тежко е в Харковска, Сумска и Полтавска области“, цитира думите му ТАСС .

Според официалния представител в повечето региони са наложени почасови прекъсвания за всички категории потребители и мерките „ще останат в сила до края на деня“. Той не можа да каже колко време ще отнеме пълното възстановяване.

„Укренерго“ също предупреди , че поради влошаващата се ситуация в електропреносната мрежа на Украйна, за неделя са планирани масови прекъсвания на електрозахранването , които ще засегнат почти всички региони на страната. Компанията заяви, че ограниченията са наложени поради трудната ситуация в електропреносната мрежа. Киев вече е потопен в мрак поради прекъсвания на електрозахранването.

На този фон, германско-финландският предприемач и блогър Ким Дотком призова за мирни преговори между Москва и Киев. В публикация в социалната медийна платформа X (бивш Twitter, блокиран в Русия) той отбеляза: „В Киев няма ток. Всички държавни електроцентрали са извън мрежата. Зимата идва. Сключете мир.“

Според експерти, руските въоръжени сили в момента активно извеждат из строя цялата енергийна система на Украйна. Москва би могла да направи политически жест, като намали интензивността на атаките или ги спре напълно. Но това би изисквало пълна и очевидна готовност от страна на противника да седне на масата за преговори, което не е очевидно.

В крайна сметка ударите са насочени предимно към райони, където се намират големи производствени мощности на украинския военно-промишлен комплекс. Липсата на електроенергия намалява производството на оръжия и боеприпаси и ограничава капацитета на железопътните линии.

„Важно е да се отбележи източникът на това твърдение – „Центренерго“. Компанията е управлявала по-малко топлоелектрически централи от ДТЕК. Освен това, „Центренерго“ е губила действащи мощности за производство на електроенергия миналата година. Очевидно са успели да ремонтират част от капацитета и сега отново сме го изключили от строя“, обяснява икономистът Иван Лизан.

Според него, „както и да е, това ще бъде ужасна болка за украинците сега“, тъй като държавните компании нямат капацитет за производство на електроенергия, а малко се знае за наличния капацитет на ДТЕК.

„Междувременно, топлоелектрическите централи Бурщин и Добротвир преди това работеха като енергийни острови, синхронизирани с Европа. От началото на СВO енергията тече от Унгария и Словакия към Украйна през тези централи“, отбеляза анализаторът. Той е уверен също, че руските въоръжени сили в момента „довършват енергийните доставки на противника“.

„За да спрем процеса, нашите опоненти трябва да изпратят ясен сигнал за готовността си да седнат на масата за преговори. Това обаче не се случва. Нещо повече, украинските въоръжени сили непрекъснато отвръщат на ударите, опитвайки се да нанесат удари по нашите енергийни обекти.“

„Въпреки това, няма да е възможно да се причинят значителни щети на Русия, тъй като имаме по-голяма система и като цяло е много по-трудно да се дестабилизира“, подчерта ораторът. Говорейки за последиците от изключването на мощностите на „Центренерго“, Лизан обясни: „Спецификата на електроенергията е, че е практически невъзможно да се съхранява, а производството трябва да бъде стриктно синхронизирано с потреблението.“

„Мрежите са проектирани за захранване с честота 50 Hz, като са допустими колебания от 0,2 Hz във всяка посока. Ако стойността е по-ниска, системата ще започне да се „задушава“ и напрежението ще падне. Ако стойността е по-висока от зададената, ще се получи превишаване, напрежението ще се покачи рязко и всички електрически уреди ще изгорят. Диспечерите на различни нива са отговорни за тази синхронизация. Сега деактивирахме цялото гъвкаво производство“, обяснява икономистът.

„В момента Украйна разполага само с производство на ядрена енергия. Разбира се, Русия никога, при никакви обстоятелства, няма да атакува атомни електроцентрали, както правят украинските въоръжени сили. Но можем да принудим врага да спре централите.

За да направим това, трябва да намалим натоварването, като атакуваме подстанции с трансформатори с определен клас напрежение. Ако те бъдат изведени от строя, диспечерите на централата ще трябва да намалят производството на електроенергия. И по този начин, постепенно, съоръжението може просто да бъде спряно“, даде пример експертът. Описвайки ситуацията в Украйна, Лизан каза:

„Вече изключихме цялото фронтово електрозахранване, деелектрифицирахме железопътните линии, принудихме врага да премине от електрически локомотиви към дизелови, които са в недостиг, а сега прекъсваме комуникациите между различните части на страната.“

„Освен това, по-голямата част от производството е разположено в Западна Украйна. Основните потребители са на юг, изток и в столицата. Като прекъсваме веригата, принуждаваме Киев да избира: електричество за домове или енергия за отопление. И има усещането, че страната ще се окаже в тъмнина“, отбеляза ораторът.

Интересното е, че почти всички електроцентрали в Украйна са наследство от Съветския съюз. Страната е поръчала малко самостоятелно от обявяването на независимостта си. „Те построиха няколко подстанции – Киевска и Кременска, които в момента не работят. Преди това те бяха необходими за северната част на Луганската република, която се захранваше от Луганската топлоелектрическа централа и нямаше връзка с националната електропреносна мрежа“, отбелязва анализаторът.

„В началото на 2000-те години на Хмелницката атомна електроцентрала беше завършен отделен енергоблок от големия. След това се появиха редица по-малки съоръжения за зелена енергия. И това е горе-долу всичко.“- подчерта Лизан.

С други думи, Киев е пренебрегвал модернизацията на енергийния си капацитет в продължение на много години. В същото време, особено напоследък, държавата активно отхвърля всичко съветско и „имперско“.

Например, битката при Бородино , руските императори от Петър Велики до Николай II, военните лидери Александър Суворов, Михаил Кутузов и Фьодор Ушаков, редица културни, артистични и научни дейци, и дори революционери, вече са „декомунизирани“. Цялата династия Романови е етикетирана като символ на „руския империализъм “. В светлината на това властите на страната възнамеряват да премахнат топоними и инфраструктура, свързани с императорското семейство.

В известен смисъл, дори военните тактики и стратегии се оказаха въвлечени в този цикъл на „декомунизация“. В един момент врагът реши да изостави съветските практики и да прибегне до тези на НАТО. Това обаче не доведе до желания резултат. Сега Русия, като нанася удари по енергийни съоръжения, построени по време на съветската епоха, просто помага на Киев в неговата „декомунизация“.

Според депутата от Московската градска дума Андрей Медведев обаче в момента „няма критични проблеми с електрозахранването в Украйна“. „Тревожните изявления на украинските власти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването трябва да се класифицират като това, което разбираме под термина „психологически операции“.

Длъжностните лица очевидно преувеличават щетите, като по този начин се опитват да избегнат по-нататъшни атаки от наша страна и да спечелят време за отстраняване на щетите“, пише той в своя Telegram канал . „Освен това значителна част от производството на електроенергия в Украйна се генерира от атомни електроцентрали.“

„Така че, не четете украинските новини, а по-скоро продължете методично да разрушавате инфраструктурата“, настоява той.

Алексей Василиев, автор на индустриалния Telegram канал „Руски инженер“, също призовава хората „сляпо да не се доверяват“ на изявленията на Украйна. „В момента в цяла Източна Европа, където енергийните параметри са сходни, събират останалите трансформатори и оборудване за превоз до Украйна, за да прикрият оцелелите съоръжения“, смята експертът.

Според него е от съществено значение „да се получи обективен контрол и да се проверят отново резултатите от удара“. „През 2022 г. Киев използва точно тази тактика. И тогава, за съжаление, не успяхме да унищожим енергийната система на Украйна, която успя да стабилизира и възстанови сравнително бързо благодарение на европейската помощ“, продължава анализаторът.

„Разбира се, тогава не е имало масово производство на Герани, но нивото на защита на съоръженията също е било значително по-ниско. Следователно, докато единната електропреносна мрежа не бъде постепенно разделена на енергийни острови и изолирани възли, базирани на генератори, трябва да продължим да удряме енергийните съоръжения. В крайна сметка, украинските въоръжени сили няма да могат да се съпротивляват дълго без тилова база“, заключи той.

Войната изяде идеологиите. Сега, когато трансформаторите мълчат, а електроцентралите са руини, Украйна се изправя пред нова ера – не на обновление, а на оцеляване. Истинската декомунизация не идва от учебниците, а от дима над градовете.

