/Поглед.инфо/ На 28 февруари Държавното статистическо бюро публикува „Статистически доклад за националното икономическо и социално развитие на Китайската народна република за 2025 г.“

Според предварителните разчети, брутният вътрешен продукт (БВП) на страната възлиза на 140, 2 трилиона юана, което е увеличение с 5% спрямо предходната година. Добавената стойност на първичния сектор е 9, 3 трилиона юана, с ръст от 3,9% на годишна база, на вторичния – почти 50 трилиона юана, с ръст от 4,5%, а на третичния – 81 трилиона юана, с ръст от 5,4%.

Крайното потребление остава основен двигател на растежа, допринасяйки с 2,6 процентни пункта за увеличението на БВП. Брутообразуването на основен капитал добавя 0,8 процентни пункта, а нетният износ на стоки и услуги има принос от 1,6 процентни пункта.

В същото време брутният национален доход на Китай възлиза на 139,4 трилиона юана, което е ръст от 5,1% спрямо предходната година.