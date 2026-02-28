/Поглед.инфо/ В предстоящия пети брой на списание „Циушъ“, който ще излезе на 1 март, ще бъде публикувана статия на Си Дзинпин, озаглавена „Да утвърждаваме духа на готовност, смелост и умение за поемане на отговорност“.

Текстът представлява подбрани откъси от негови ключови изказвания в периода декември 2012 г. – декември 2025 г.

В статията се подчертава, че по пътя на новото развитие Китай ще се изправя пред сериозни предизвикателства и рискове, поради което ръководните кадри на ККП трябва да притежават силно чувство за отговорност и реални управленски способности. Те следва не само да имат смелостта да се изправят срещу проблемите, но и да умеят ефективно да ги решават.

Си Дзинпин акцентира и върху необходимостта от създаване на благоприятна среда за активна работа и инициативност, която да стимулира ангажираността и креативността в рамките на ККП. Според него, когато организациите по места поемат отговорност, това дава увереност и на кадрите, като същевременно трябва ясно да се подкрепят онези, които действат отговорно и поемат инициативата.