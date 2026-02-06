/Поглед.инфо/ На 4 февруари, по време събитието „Споделяне на големия пазар и износ за Китай“, Тао Лин, глобален вицепрезидент на „Тесла“, заяви, че инициативата е ясен сигнал за намерението на Китай да разширява отвореността си към външния свят на по-високо ниво. Това ще създаде „безпрецедентни стратегически възможности“ за мултинационални компании като „Тесла“, добавя още Тао.

Като най-голямата страна в света по търговия със стоки, Китай последователно поставя разширяването на вноса сред своите ключови приоритети. Вече 17 поредни години страната заема второ място в света по обем на вноса. Тази политика доведе до създаването преди осем години на Международното изложение за внос в Шанхай – единственото в света национално изложение, посветено изцяло на вноса. До момента общата стойност на сделките, реализирани в рамките на изложението, е надхвърлила 580 млрд. щатски долара, което утвърждава форума като международно обществено благо с глобално значение.

През последните години Китай продължи целенасочено да отваря пазара си за външния свят. Общото ниво на митата в страната е намаляло до 7,3%, което е сред най-ниските в глобален мащаб.

На този фон събитието „Споделяне на големия пазар и износ за Китай“ се превърна във фокус на вниманието както за китайски, така и за чуждестранни участници. Данните за 2025 г. допълнително подчертават мащаба и потенциала на китайската икономика. За първи път БВП на страната достигна 140 трилиона юана, а общият обем на търговията с вносни стоки възлезе на 18,48 трилиона юана. Китай се утвърди като основна експортна дестинация за близо 80 държави, което ясно потвърждава огромния капацитет и устойчивост на растежа на големия китайски пазар.

В навечерието на Китайската нова година тази трансформация придобива и символично значение. Все по-ясно Китай преминава от образа на „голяма производствена страна“ към този на „голяма потребителска страна“. С разширяването на вътрешното търсене и с по-нататъшното отваряне към външния свят, пазарните възможности продължават да нарастват, а достъпът на чуждестранни компании до китайския пазар става все по-широк.