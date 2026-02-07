/Поглед.инфо/ Китай стартира нова услуга за кратки съобщения чрез сателит, използваща навигационната сателитна система BeiDou (BDS), предназначена да осигурява надеждна комуникация по време на извънредни ситуации, когато наземните мобилни мрежи са недостъпни, съобщи „Синхуа“.

Услугата беше въведена от China Space-Time Information, националнен оператор на услугите BeiDou, в сътрудничество с големи местни телекомуникационни оператори. Услугата е готова да служи като важно допълнение към наземните мобилни мрежи. Очаква се тя да повиши безопасността и надеждността на комуникациите за потребителите в различни ситуации, като например при преходи в планини, работа в морето, помощ при бедствия и координация при извънредни ситуации.

Сателитната услуга използва вградена възможност за кратки съобщения в системата BeiDou, което позволява на потребителите със съвместими смартфони да изпращат и получават текстови съобщения директно чрез сателитите BeiDou в райони без мобилно покритие.

Трите основни телекомуникационни оператора в Китай – China Mobile, China Telecom и China Unicom са интегрирали услугата. Според компанията абонатите могат да я активират без да сменят SIM картите или телефонните си номера. В момента близо 60 модела смартфони от водещи китайски марки вече поддържат тази функционалност.

China Space-Time Information е специализирана в сателитна навигация и комуникации, услуги за големи данни, разработване на изкуствен интелект и геопространствено дистанционно наблюдение.