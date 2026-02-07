/Поглед.инфо/ Почти 20 000 километра е разстоянието между Китай и Уругвай. Въпреки че държавите са разделени от океани, уругвайското вино, говеждото месо и футболът са много известни в Китай. Сходните виждания и дълбокото приятелство през годините притегнаха още по-силно ръцете за сътрудничество между двете страни.

Държавното посещение на уругвайския президент Яманду Орси в Китай от 1 до 7 февруари беше широко отразено от международните медии. Това се дължи както на факта, че президентът Орси е първият латиноамерикански лидер, посетил Китай след новата година, така и на това, че Уругвай поема ротационното председателство в Групата 77 и Китай, както и в Общността на латиноамериканските и карибските държави и в Общия пазар на Юга.

В момента Китай е най-големият износители и най-големият вносител за Уругвай. Китайската страна заяви, че двете държави трябва да засилят съвместното си стратегическо планиране, да задълбочават сътрудничеството в областта на икономиката, търговията, финансите, селското стопанство и животновъдството, инфраструктурното изграждане, информационните и комуникационните технологии, както и да изследват потенциала за сътрудничество в нови области като зелен растеж, цифрова икономика, изкуствен интелект, чиста енергия. Китайската страна също така желае да внася повече висококачествени продукти от Уругвай и да насърчава конкурентоспособните китайски предприятия да инвестират в Уругвай. Двете държави постигнаха 19 споразумения за сътрудничество в много области, включително търговия и насърчаване на инвестициите, което свидетелства за жизнеността и гъвкавостта на китайско-латиноамериканското сътрудничество.

Не разстоянието определя близостта между хората. При стратегическото ръководство на държавните глави на двете страни, китайско-уругвайското сътрудничество започна добре новата година и ще бъде по-полезно за хората на двете страни.