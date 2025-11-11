/Поглед.инфо/ Изследователски екип, начело с Йоу Дзинби от Института по полупроводници към Китайската академия на науките, разработи прототип на перовскитна слънчева клетка, постигаща фотоволтаична ефективност от 27,2%.

След непрекъсната работа в продължение на 1529 часа при стандартна слънчева радиация и условия на максимална мощност, устройството запази 86,3% от първоначалната си ефективност. Освен това, при ускорени условия на стареене, симулиращи едно стандартно слънчево облъчване, съчетано с фототермично напрежение от 85°C, устройството запази 82,8% от първоначалната си ефективност след 1000 часа непрекъсната работа. Тези резултати бяха публикувани в международното академично списание Science.

Това изследване постига синергични подобрения както в ефективността, така и в стабилността на перовскитните слънчеви клетки, предоставяйки решаваща подкрепа за тяхното индустриално развитие.

Перовскитните слънчеви клетки се считат за отличен пример за фотоволтаична технология от ново поколение благодарение на възможността за печат с ниска себестойност и високата ефективност на фотоволтаично преобразуване, което им осигурява широки перспективи за развитие.