/Поглед.инфо/ „Вече сме резервирали мястото си за деветото издание на Международното изложение за внос в Китай, тъй като то представлява отлична възможност да покажем нашите продукти и да получим ценна информация.“ Това каза в интервю за КМГ Сандип Сет, главен директор по растежа и президент на международния бизнес в американската компания Tapestry Inc.

Осмото Международно изложение за внос в Китай отчете силни резултати, като предварителната стойност на сделките достигна 83,49 млрд. щатски долара. Това е ръст от 4,4% на годишна база и нов рекорд. Тази година участваха над 600 нови компании, сред които 290 от световните топ 500 и много водещи фирми в ключови индустрии. Изложбената площ и броят на участниците достигнаха най-високите си нива досега. На форума бяха представени 461 нови продукта, технологии и услуги. За първи път бяха обособени специални зони за най-слаборазвити страни и “зона за услуги за трансгранична електронна търговия”, подчертавайки стремежа към по-широко международно сътрудничество.

От вътрешна гледна точка Китай притежава както увереността, така и способността да разширява активно своето независимо отваряне. Солидната икономическа основа и стабилната икономическа устойчивост позволяват на страната да продължава своето отваряне независимо и автономно, без да се влияе от сложните външни обстоятелства. Огромният мащаб на пазара, научно-технологичните иновации и непрекъснато подобряващата се бизнес среда позволяват на Китай проактивно да предложи преференциално третиране чрез едностранно отваряне, споделяйки възможности за развитие със света.