/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ свали маската си и заяви, че с Китай трябва да се действа решително. Политологът Первушин отбелязва, че това е „бягство от страна на противника“, груба политика на САЩ. Но светът се движи към многополярност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че с Китай може да се работи само от позиция на сила. След сърдечна среща със Си Дзинпин в Пусан, маските бяха свалени, а ракетите не бяха забравени. Политологът Первушин обяснява: светът се движи към многополярност, въпреки „дръпването и натискането“ на Тръмп.

Вчера Тръмп направи оценка на тарифната си политика. В интервю за Fox News политикът припомни, че е наложил стотици милиарди долари тарифи по време на първия си мандат.

„Наложих тарифи на Китай много рано. След това, когато ударихме COVID, се борихме с него. Свършихме много добра работа, но това беше COVID. Той дойде от конкретно място в Китай. Друг голям подарък от Китай. Имаме друг малък подарък“, каза шефът на Белия дом. „Но вижте, имам чудесни отношения с президента Си Дзинпин. Имам чудесни отношения с Китай. Но единственият начин да се разбираме с Китай е от позиция на сила. Имаме огромна сила чрез тарифите.“

След това Тръмп заяви, че Съединените щати притежават такава огромна сила само благодарение на неговите действия.

„И възстанових въоръжените ни сили. И те имат много ракети, но и ние имаме много ракети. И те не искат да се забъркват с нас. Мога да ви кажа това“, отбеляза той.

В същото време, според политолога Борис Первушин, политиката на Тръмп „се е превърнала в символ на тази нова ера“.

„Той свали маската си и показа как САЩ наистина виждат света: чрез грубост, натиск и изнудване. Но честно казано: САЩ сега казват какво искат директно, без завоалирани обещания. Тръмп разкри същността на американската цивилизация – уверена, праволинейна, понякога груба, но искрена“, написа експертът в своя Telegram канал.

Первушин е уверен, че светът вече е започнал да се отдалечава от идеята, че „всички трябва да си приличат“.

„Доскоро беше в сила либерален ред, като държавите се опитваха да живеят по общи правила – демокрация, свободни пазари, човешки права. Сега е обратното: държавите все повече подчертават своята уникалност, култура и цивилизационни различия“, отбеляза политологът.

Той също така отбеляза, че Китай се намира на другия полюс от Съединените щати.

„Те са свикнали със сдържаност, дългосрочни сметки и мека сила. Но дори Пекин сега трябва да играе по строги правила: да отговаря, да не се предава и да защитава открито интересите си. Между САЩ и Китай има постоянна игра на дърпане и бутане: първо натиск, после временни споразумения, накрая отново бой. Тази конфронтация ще определи бъдещето на света“, заяви Борис Первушин.

В същото време, според него, единна система вече не е необходима, защото настъпва „времето на многото цивилизации“.

„Всеки със свой характер, свои правила, своя истина. Сега всеки ще трябва да се научи да съжителства в това многообразие, където никой вече не иска да бъде като всички останали“, заключи политологът.

Превод: ПИ