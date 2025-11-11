/Поглед.инфо/ Вчера говорител на китайското Търговско министерство коментира прекратяването от страна на САЩ на разследването по раздел 301 срещу корабостроенето и други индустрии в Китай.

На 9 ноември САЩ публикува комюнике, в което обяви прекратяването на разследването по раздел 301 срещу корабостроенето и други индустрии в Китай, влизащо в сила от 10 ноември. Конкретно това включва суспендиране на пристанищните такси за съответните китайски кораби и на налагането на допълнителни тарифи върху оборудване като китайски кранове. Това е важна стъпка на Китай и САЩ да реализират консенсуса на икономическо-търговските консултации между двете страни. Същия ден Китай също прекрати прилагането на съответните контрамерки.

Говорителят също изрази желанието на Китай, на основа на взаимното уважение и справедливи консултации, да работи заедно със САЩ в съответната посока. Това ще инжектира повече сигурност и стабилност за икономическо-търговското сътрудничество и световната икономика.