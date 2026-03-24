/Поглед.инфо/ Китайската компания Westlake Robotics представи хуманоидния робот Titan o1, задвижван от разработения от нея базов модел General Action Expert (GAE), който позволява възпроизвеждане на човешки движения в реално време.

От компанията посочват, че чрез тази технология един оператор може едновременно да управлява няколко машини, които изпълняват еднакви задачи синхронно.

Демонстрацията се проведе в Ханджоу, където оператор, облечен в костюм за улавяне на движения, извършваше действия като махане с ръка, завъртане и ритане на топка. Titan o1 възпроизвеждаше движенията почти мигновено.

От замаха на ръцете и ротацията на торса до дължината на крачката и височината на повдигане на крака, движенията на робота следваха с висока точност тези на оператора.

„Системата реагира в реално време на спонтанните действия на човека“, обясни проф. Уан Дунлин, основател на Westlake Robotics. По думите му роботът се адаптира бързо независимо от това кой го управлява и как се променя стилът на движение.

По аналогия с човешкия организъм, където малкият мозък отговаря за координацията, баланса и плавността на движенията, GAE изпълнява ролята на универсален „изчислителен център“, който позволява на робота незабавно да избира и изпълнява най-подходящите действия, дори и при нови ситуации.

Освен това моделът притежава т.нар. cross-embodiment способност, което позволява внедряването му в роботи с различни конструкции и размери, допълват от компанията.