/Поглед.инфо/ Учените от Института по геология и геофизика и Института за аерокосмическа информация към Китайската академия на науките преразгледаха утвърдения от десетилетия хронологичен модел за образуването на лунните кратери. Анализът се основава на проби от обратната страна на Луната, събрани от мисията „Чан‘ъ-6“, в съчетание с данни от дистанционно лунно наблюдение.

За първи път е потвърдено, че потокът от метеоритни удари върху двете страни на Луната е по същество еднакъв. Резултатите разкриват плавно намаляване на ранния поток от удари, което поставя под съмнение хипотезата за т.нар. късно интензивно бомбардиране и усъвършенства моделите за историята на лунните удари.

Потокът от удари означава броя на метеоритите, ударили единица площ за единица време. Чрез анализиране на отпечатъците, оставени от метеоритни удари, учените могат да определят възрастта на различни региони и да разкрият тайните на еволюцията на земния спътник.