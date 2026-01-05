/Поглед.инфо/ На 4 януари китайският председател Си Дзинпин изпрати съболезнователна телеграма до федералния президент на Швейцария Ги Пармелен по повод пожара в кантон Вале.

Си Дзинпин заяви, че е научил с дълбока скръб за сериозния пожар, който неотдавна е избухнал в град Кран Монтана в кантон Вале и е довел до значителни човешки жертви. От името на китайското правителство и китайския народ той изрази дълбоки съболезнования за загиналите и отправи искрени съчувствия към семействата на жертвите, като пожела на ранените бързо възстановяване.