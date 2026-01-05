/Поглед.инфо/ Външният министър Уан И и гостуващият пакистански вицепремиер и външен министър Мохамад Ишак Дар проведоха седми стратегически диалог между външните министри на Китай и Пакистан в Пекин.

Уан И изтъкна, че Китай желае да реализира стратегическите насоки, постигнати между лидерите на двете държави, да консолидира стратегическото взаимно доверие, да разшири прагматическото сътрудничество, да задълбочи сътрудничеството в сигурността, и да засили многостранната координация. Уан И посочи, че международната ситуация става все по-преплетена. Промяната във Венецуела предизвика голямо внимание сред международната общност. Китай не вярва, че някоя страна може да действа като международен полицай, нито подкрепя някоя нация, която се представя като международен съдия. Суверенитетът и сигурността на всички страни трябва да бъдат напълно защитени съгласно международното право.