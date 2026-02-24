/Поглед.инфо/ Днес Министерството на търговията публикува Обявление № 12 от 2026 г., с което обяви включването на 20 японски компании в списъка за наблюдение.

В съответствие с разпоредбите на Закона за контрол на износа на Китайската народна република и други приложими закони и разпоредби, беше решено да бъдат включени 20 японски компании, включително Subaru Corporation, за които не може да се проверят крайният потребител и крайната употреба на стоки с двойна употреба, в списъка за наблюдение. Министерството на търговията ще прилага по-строг преглед на крайните потребители и крайната употреба при износа на стоки с двойна употреба за юридическите лица в списъка за наблюдение. Износът, свързан с японски военни потребители или военни цели, както и всякакви други приложения на крайни потребители, които допринасят за укрепването на военните способности на Япония, няма да бъде одобряван.