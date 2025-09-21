/Поглед.инфо/ В Чънду бяха обявени победителите в 16-ото издание на китайските награди за научна фантастика „Небула“.

Голямата награда за роман на 2024 г. получи „Златни праскови“ на Ян Уанцин – произведение, ситуирано в епохата на династия Тан (618–907 г.), в което супер алгоритъм, вдъхновен от древни китайски математически класики, задвижва функционирането на древни цивилизации. Романът преплита теми за човечеството, машините и историята.

Събитието не само отличава изявени автори и творби, но и отразява напредъка на китайската научна фантастика, която навлиза в по-разнообразен и динамичен етап. Известният писател фантаст Лиу Цъсин отбеляза в речта си, че тези творби отварят нови хоризонти както за Китай, така и за света, и подхранват вярата, че жанрът навлиза в „златен век“. Учредени през 2010 г., наградите вече са признати като престижно отличие на китайската научна фантастика в глобален мащаб.