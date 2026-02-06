/Поглед.инфо/ Първата в света офшорна вятърна турбина с капацитет от 20 мегавата успешно беше свързана към електропреносната мрежа край южния бряг на провинция Фудзиен, съобщиха от китайската корпорация „Трите клисури“. За първи път инсталация с такава мощност влиза в експлоатация. Това бележи нов етап в способностите на страната за разработване, производство, строителство и експлоатация на такива мащабни офшорни съоръжения.

Турбината е инсталирана на повече от 30 километра от брега, като дълбочината на морето там е над 40 метра. Височината ѝ е 174 метра, еквивалентна на 58-етажна сграда. Диаметърът на перката пък е 300 метра, а площта, която обхваща, е еквивалентна на десет стандартни футболни игрища. Годишното производство на електроенергия надхвърля 80 милиона киловатчаса, което може да задоволи годишното потребление на около 44 000 домакинства и спестява 22 000 тона стандартни въглища.