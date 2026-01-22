/Поглед.инфо/ По-рано тази седмица Европейската комисия представи промени в Регламента за киберсигурност на ЕС, който предвижда изключването на „доставчици от страни с висок риск“ от секторите на информационните и комуникационни услуги, енергетиката, транспорта и други общо 18 критични сектора.

В тази връзка на днешната си пресконференция говорителката на Министерството на търговията Хъ Юнциен изрази сериозната загриженост на Пекин, като каза, че китайските предприятия действат в Европа в съответствие с местните закони и разпоредби, които предоставят качествени продукти и услуги на европейските граждани. Въпреки това – по думите ѝ – ЕС определи някои китайски компании като доставчици с висок риск без никакви реални доказателства и ги ограничи от участие в изграждането на 5G мрежата на континента.

„Категорично се противопоставяме на дискриминационни действия срещу китайски компании от европейска страна, както и на погрешния подход да се политизират и преувеличават въпроси, свързани със сигурността в икономическите и търговските отношения“, добави още говорителката.