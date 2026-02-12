/Поглед.инфо/ На 11 февруари министърът на правосъдието на САЩ Пам Бонди се яви на изслушване пред Комисията по правосъдие към Камарата на представителите, където отговори на въпроси относно спорния начин, по който ведомството ѝ е обработило документите по случая „Епстийн“.

По време на изслушването между Бонди и депутати от Демократическата партия нееднократно имаше остри словесни сблъсъци, като редица конгресмени, включително и републикански, изразиха недоволство от действията на министерството. Те посочиха, че въпреки изискванията на федералния закон за публикуване на почти всички свързани материали, ведомството е редактирало и укрило значителен обем документи.

Законодателите заявиха, че мащабът на редакциите далеч надхвърля ограничените изключения, позволени от закон, приет почти единодушно от Конгреса през ноември миналата година.

Министерството на правосъдието е отказало да разкрие и множество други материали, позовавайки се на правни привилегии.

На заседанието присъстваха и част от жертвите.