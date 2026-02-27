/Поглед.инфо/ На пресконференция днес представител на Министерство на екологията и околната среда представи ситуацията с опазването на въздуха. Според него през 2025 г. качеството на въздуха в Китай е достигнало най-доброто си ниво от началото на мониторинговите записи.

През 2025 г. средната концентрация на PM2.5 е била 28 микрограма на кубичен метър, процентът на дните с добро или отлично качество на въздуха е достигнал 89,3%, а процентът на силно замърсените дни е бил 0,9%.

По време на изпълнението на „14-ия петгодишен план“ Китай се фокусира върху прецизен, научен и основан на закона контрол на замърсяването и полага по-големи усилия по кампанията „Защита на синьото небе“. Това включва насърчаване на зелената и нисковъглеродна трансформация на промишления, енергийния и транспортния сектор.