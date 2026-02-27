/Поглед.инфо/ Днес Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание, за да обсъди проекта на основните разпоредби на 15-ия петгодишен план за национално икономическо и социално развитие на Китай и проекта на доклада за работата на правителството, който Държавният съвет възнамерява да представи в четвъртата сесия на 14-ото Общо събрание на народните представители (ОСНП).

Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин води заседанието. На него беше отбелязано, че периодът на 15-ия петгодишен план е критичен за фундаменталната реализация на социалистическата модернизация. На заседанието се посочи, че работата на правителството през тази година трябва да е под силното ръководство на ЦК на ККП и да се съсредоточи върху насърчаването на качественото развитие, стабилната заетост, стабилното развитие на предприятията и пазарите и насърчаване на икономическото развитие за постигане на ефективно качествено подобрение и разумен количествен растеж, с което да се поддържа социална хармония за добър старт в 15-ия петгодишен план.