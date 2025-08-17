/Поглед.инфо/ Втората цялостна репетиция за тържествата по случай 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия приключи рано в неделя в Пекин.

Репетицията се проведе от 17:30 в събота до 3:30 в неделя на площад „Тиенанмън“. В нея участваха около 40 000 души, включително участници в репетицията и персонал за осигуряване на събитието на място.

Организаторите посочиха, че втората репетиция, базирана на първата, е включвала повече елементи и сегменти, като всички процеси са били организирани по подреден начин и тясно свързани, постигайки поставените цели и допълнително изпитвайки организационните, логистичните и командните операции.