/Поглед.инфо/ Китай увеличи кредитната подкрепа за пет ключови сектора през тази година, става ясно от доклад, публикуван от Народната банка на Китай.

Към края на юни кредитите за секторите наука и технологии, зелено развитие, приобщаващо финансиране, грижи за възрастни хора и цифрова икономика са се увеличили съответно с 12,5%, 25,5%, 11,5%, 43% и 11,5%, според доклада за паричната политика на банката за второто тримесечие на 2025 г.

Към края на юни неизплатените кредити за наука и технологии възлизат на 44,1 трилиона юана (около 6,18 трилиона щатски долара) – с 12,5% повече в сравнение със същия период на миналата година и с 5,8 процентни пункта повече от общия ръст на кредитите.

Според доклада, отпуснатите кредити в секторите грижи за възрастни хора и цифрова икономика продължават да изпреварват общото кредитно разширяване.

В началото на този месец Централната банка на Китай заяви, че финансовата подкрепа за икономическия растеж, структурната трансформация и висококачественото развитие бележат увеличение от началото на 2025 г.