/Поглед.инфо/ Търговията с услуги на Китай е поддържала стабилен растеж през първите осем месеца на годината, като общият внос и износ достигат близо 5,25 трилиона юана (739 милиарда щатски долара) или ръст от 7,4% на годишна база, се посочва в съобщение на Министерството на търговията от 30 септември.

По-конкретно, износът на услуги се е увеличил с 14,7% до 2,3 трилиона юана, докато вносът е нараснал с 2,3% до 2,95 трилиона юана. Дефицитът е намалял с 228 милиарда юана в сравнение със същия период на миналата година.

Търговията с интензивни на знания услуги продължава да расте, като вносът и износът възлизат на 2,03 трилиона юана, което е с 6,7% повече на годишна база.

Търговията с туристически услуги е достигнала 1,45 трилиона юана, което е с 8,6% повече спрямо предходната година. В този сегмент износът е скочил с 57,6% през периода, сочат данните.