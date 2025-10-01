/Поглед.инфо/ Пекин и Вашингтон трябва да разширят областите за сътрудничество, да увеличат общите си интереси и да се стремят към взаимноизгодни резултати, заяви китайският посланик в САЩ Сие Фън на прием, организиран от дипломатическата мисия вечерта на 29 септември, по повод националния празник на страната.

Според него, търговският обем между двете страни, който се е увеличил от около 2,5 милиарда долара през 1979 г. до над 688 милиарда през 2024 г., демонстрира устойчивостта и потенциала на икономическите им отношения. Китай и САЩ трябва да разширят базата на общите си интереси и да станат „партньори, които си помагат взаимно“. Той предложи борбата с нелегалната имиграция и вноса на фентанил, телефонните и интернет измами и финансовите престъпления, както и сътрудничеството в борбата с онкологичните, заразните болести и в сферата на изкуствения интелект, да бъдат акцент в двустранното сътрудничество.

По думите на посланик Сие Фън, последният напредък в търговските преговори между двете страни показва, че равноправните консултации са правилният път за разрешаване на различията. Той подчерта, че „когато Китай и САЩ се разбират, светът е спокоен; когато се конфронтират, светът се притеснява“, и призова двете страни да се придържат към линията на избягване на конфликти и конфронтация, за да добавят стабилност в света.

Коментирайки тайванския въпрос, Сие Фън подчерта, че той е най-важната политическа основа в отношенията между Китай и САЩ, и неправилното му решаване може да доведе до конфликт и конфронтация. Той призова американската страна да действа внимателно, да спазва стриктно принципа за „един Китай“ и трите съвместни комюникета, „да спре да разпространява заблудата, че статутът на Тайван не е определен“, „да не оспорва консенсуса сред международната общност, включително Резолюция № 2758 на Общото събрание на ООН, и да се въздържа от всякакви действия, които преминават червената линия“.

Се Фън съобщи, че след като Китай е въвел 240-часово безвизово транзитно преминаване за американски граждани, функцията за получаване на виза чрез приложението „Китайски консул“ скоро ще бъде достъпна в САЩ. Той покани американските граждани да посещават Китай и изрази надежда, че Вашингтон ще направи съответни стъпки, за да създаде удобни условия за общуването и обмена между хората от двете страни.