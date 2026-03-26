/Поглед.инфо/ Днес Изследователският център за туризъм към Китайската академия за социални науки публикува „Зелена книга за туризма: Анализ и прогноза за развитието на сектора в Китай за 2025–2026 г.“

Документът включва един общ и 20 специализирани доклада, които представят анализи и прогнози за развитието на туризма в страната за периода 2025–26 г. В него се посочва, че от 2025 г. насам ключови фактори за разгръщане на потенциала на сектора са интеграцията между култура и туризъм, разширяването на цифровите възможности, развитието на регионалната икономика и растежът на входящия туризъм.

В книгата се отбелязва също, че промените в поколенията туристи и в потребителската психология трансформират сектора. Туризмът вече надхвърля традиционния модел и се превръща в комплексно преживяване, което съчетава културно познание, емоционално въздействие и споделени ценности.