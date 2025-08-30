/Поглед.инфо/ Шанхай вече разполага с над 1000 парка, сред които 522 градски, 371 „джобни“ парка, 119 горски зони за отдих и един тематичен парк.

Градът използва иновативно свободни терени и пространства под надлезите, а също така отвори зелени площи на училища и предприятия за обществен достъп, добавяйки над 100 хектара нова зеленина.

От 2021 г. насам Шанхай е увеличил площта на парковете си с над 2 500 хектара, повишавайки зелената площ на глава от населението от 8,5 на 9,5 кв. м. До 2030 г. целта е изграждане на още 500 парка и допълнително увеличение с един квадратен метър на човек.