/Поглед.инфо/ Софийски градски съд отхвърли колективния иск срещу Петър Волгин за публикацията му за Народния съд. Ищците, 41 граждани, наследници на осъдени от Народния съд, твърдяха, че са лично засегнати от публикация на Петър Волгин в социалните мрежи и настояваха за 100 хиляди лева обезщетение.

Душите им били наранени, защото Волгин засегнал паметта на жертвите на комунистическия режим, като направил саркастичното сравнение, че трябва нов Народен съд особено за онези „ретранслатори на най-мракобесните либерални практики и вашингтонско-брюкселското промиване на мозъците“. Неолибералите били скандализирани от думите на Волгин: „Едва когато тези агенти на влияние изчезнат от публичната сцена, България ще има шанс да развива като свободна държава.“

С решение от 27 август 2025 г. Софийски град съд отхвърли иска, който тенденциозно беше подаден, за да се атакува Петър Волгин в качеството му на критично мислеща личност, чиито коментари и анализи често са в разрез с политкоректната норма. Волгин винаги е отстоявал страстно свободата на словото и възможността за изразяване. Както преди като емблематичен журналист от БНР, така и сега като активен евродепутат от партия „Възраждане“.

„Съдът защити свободата на словото! Винаги се радвам, когато българската съдебна система работи справедливо и когато защитава плурализма“, написа Петър Волгин в социалните мрежи.

Евродепутатът подчерта и още нещо: „Съдебният състав, който гледаше колективният иск срещу мен, съвсем правилно е отбелязал, че правото на собствено мнение не е забранено и съответно няма как да бъда осъден, задето съм изказал лична позиция.“ Според него, това решение на съда е важно, защото „слага спирачка пред опитите на днешните правоверни психодесни фанатици да обезсилят свободата на словото и да накарат всички ние да мислим и говорим едно и също.“

Решението на съда е, че ответникът не е действал противоправно, и че обсъждането на исторически въпроси, както и изразяването на мнение по обществено-политически теми не е забранено. „В това дело победи не Петър Волгин, победи плурализмът“, коментира Волгин.











