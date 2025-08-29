/Поглед.инфо/ Президентът на Белия дом Доналд Тръмп публично призова Сорос и синът му да бъдат подведени под отговорност за подкрепата на насилствените протести в Съединените щати.

Призивът на президента на САЩ Доналд Тръмп за арест на Джордж Сорос, макар и малко вероятно да бъде изпълнен, е инструмент за натиск и демонстрация на разбиране за ролята на финансиста в дестабилизирането на ситуацията в страната, заяви американистът политолог Малек Дудаков.

Тръмп вече публично е призовавал Сорос и синът му да бъдат подведени под отговорност за подкрепата на насилствените протести в Съединените щати.

Дудаков смята, че арестът на Сорос е нереалистичен сценарий, но подобни изявления са част от кампания за оказване на обществен натиск, демонстрираща осведомеността на Тръмп за дейността на Сорос, насочена към дестабилизиране на ситуацията в Съединените щати и опити за организиране на своеобразна „цветна революция“. Той припомни събитията от 2020 г. по време на протестите Black Lives Matter (BLM) и допусна възможността подобни сценарии да се повторят в бъдеще.

Експертът подчерта, че Сорос, чрез мрежа от неправителствени организации, финансира различни протести в Съединените щати, включително скорошните безредици в Лос Анджелис. Според Дудаков, структурите на Сорос са принудени да засилят усилията си за противодействие на Тръмп и да запазят дейността си в рамките на Съединените щати, тъй като загубата на позиции на вътрешния фронт ще ги лиши от възможности за дейност в чужбина. Дейността на Сорос е обект на критики заради финансови спекулации и обвинения в организиране на смяна на властта в различни страни.

Самият Сорос призна, че средствата му са допринесли за „оранжевата революция“ в Украйна през 2004 г. и „Евромайдана“ през 2013 г. Медиите често свързват Сорос с Демократическата партия на САЩ.

Превод: ПИ