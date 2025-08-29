/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп и неговият екип от съветници са объркани, защото техните планове за промени в света, според собствените им виждания, удрят на камък, проблемите се оказват много по-сложни, отколкото действащият президент, а и политиците в САЩ като цяло са си представяли, смята Яков Кедми, който обръща внимание колко хаотична и непоследователна е политиката на сегашната американска администрация към конфликтите в Украйна и Близкия Изток, както и в политиката, която провеждат към други водещи държави на света като Русия и Китай. Кедми анализира и тежките кризисни процеси в Западния свят, загубата на характерния идеологически облик на партиите, влошаването на стандарта и на качеството на живот, дава и своите обяснения, защо се е стигнало до тази ситуация днес.

Първа част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Защо преговорите за регулиране на конфликта в Украйна не дават резултат?

- Защо представите на Тръмп и екипа му за сложността на конфликтите в Европа и Близкия Изток се оказаха повърхности?

- Каква е причината Тръмп толкова силно да иска да получи Нобелова награда за мир?

- Толкова ли е ценна Нобеловата награда днес, а и била ли е някога ценна изобщо?

- Кой британски премиер получи награда за литература, вместо награда за мир?

- Защо Сталин искаше работната седмица да бъде четиридневна?

- Защо партиите днес имат толкова труден за отличаване идеологически профил и са далеч от това, което бяха в миналото?

- Има ли реално идеологическо съперничество между съвременните партии?

/ВИДЕО/

Втората част от очаквайте тук: