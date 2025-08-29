/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин даде инструкции, в които заяви, че стилът на работа на партията е имиджът на партията, който е свързан с развитието й.

„Необходимо е да продължим да вършим добра работа в прилагането на духа на осемте разпоредби на централното правителство и да полагаме големи усилия за изграждане на партията, за да създадем екип с чист партийен дух и строга дисциплина. Нека нашата партия винаги отговаря на нуждите на хората, да се обединява и да води народа към успешно изпълнение на историческата мисия, която носи“, допълни Си Дзинпин.

На 29 август се проведе заседание на ръководната група за работата, свързана с изграждането на партията към ЦК на ККП, на което се предадоха инструкциите на Си Дзинпин. Постоянният член на Политбюро на ЦК на ККП и началник на групата Цай Ци ръководи заседанието.