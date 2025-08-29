/Поглед.инфо/ Пътят на БРИКС и държавите, които членуват в него – взаимноизгодното сътрудничество и партньорството, без да бъде насочено против трети страни, това е формулата, която има успех в съвременния свят, смята Яков Кедми, който размишлява върху кризисните процеси не само в западната, но и в други цивилизации, както в настоящето, така и в миналото. Той обръща внимание, че древните цивилизации на Индия и Китай успешно са се адаптирали към съвременните предизвикателства, а в т.н. Запад има деструктивни процеси, свързани със загубата на основни ценностни ориентири.

Втора част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Кризата на западната и други съвременни цивилизации;

- Кой политически лидер бе причината да възникне социалната държава през XX век?

- Защо руският цар Александър I е мечтаел да прекара в САЩ последните години от живота си?

- Защо САЩ не даде на света нито един сериозен философ?

- Защо китайската и индийската цивилизации се адаптираха успешно към съвременните реалности?

- Русия, Индия и Китай ли са силите, които преобразяват съвременния свят?

/ВИДЕО/

