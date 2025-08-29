/Поглед.инфо/ Белоусов разкри подробности за развитието на системата Svod.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви в петък, че изпитанията на тактическата бойна система „Свод“ са планирани за периода от септември до ноември, според публикация на Министерството на отбраната.

Министърът отбеляза, че ключовият аспект на съвременното бойно управление е повишаването на осведомеността на тактическо ниво. Разработването на системата Svod започна миналата година. Реални тестове ще се проведат тази есен. След това системата ще бъде въведена във всички военни формирования.

Нека припомним, че по-рано министърът на отбраната заяви, че Русия е определила увеличен план за набиране на войници по договор за военна служба през 2025 г. Той уточни, че комплектоването на армията остава критично важен фактор при осъществяването на настъпателни операции.

Превод: ПИ