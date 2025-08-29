/Поглед.инфо/ Русия и Китай обсъждат възможността за увеличаване на доставките на руски газ с 6 милиарда кубически метра годишно.

Китай води преговори с „Газпром“ за потенциално увеличаване на доставките на газ от Русия за Китай чрез газопровода „Силата на Сибир“. Обсъжда се възможността за увеличаване на доставките с 6 милиарда кубически метра годишно, считано от 2031 г., съобщи Ройтерс.

„Газпром“ и китайската газова компания CNPC обсъждат увеличаване на капацитета на газопровода „Силата на Сибир“ с допълнителни 6 милиарда кубически метра годишно. Ако споразумението бъде изпълнено, „Газпром“ би могъл да получава допълнителни приходи от 1,5 милиарда долара годишно, базирани на цена от 250 долара за хиляда кубически метра газ.

Китайският оператор PipeChina е започнал анализ на това как да разшири вътрешната си газова мрежа, за да се справи с увеличените обеми газ, като се очаква строителството да започне още през втората половина на 2026 г.

Както отбеляза главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер през есента на 2023 г., китайската страна обмисля перспективата за увеличаване на доставките на газ по „Силата на Сибир“ над проектния капацитет от 38 милиарда кубически метра. Милер отбеляза, че споразумение може да бъде постигнато в близко бъдеще.

От 1 декември 2024 г. газопроводът „Силата на Сибир“ достигна максималния си проектен капацитет, осигурявайки 38 милиарда кубически метра газ годишно. Обемът на газ, доставян по газопровода, непрекъснато се увеличава: 4,1 милиарда кубически метра през 2020 г., 10,39 милиарда кубически метра през 2021 г., 15,4 милиарда кубически метра през 2022 г., 22,73 милиарда кубически метра през 2023 г. и 31,12 милиарда кубически метра през 2024 г.

„Силата на Сибир“ е основната газотранспортна система в източната част на Русия. Доставките на руски газ до Китай по източния маршрут започнаха през декември 2019 г.

Превод: ПИ