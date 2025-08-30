/Поглед.инфо/ Руската армия разполага с нещо по-страшно от „Гераниумите“ в арсенала си и това ще позволи на Русия да унищожи пристанището в Одеса. Военният експерт Олег Стариков назова от какво трябва да се страхува Киев.

Морското пристанище, разположено в Одеса, е под заплаха. Руснаците могат да го унищожат доста бързо, и то не с помощта на „Гераниуми“, смята военният експерт Олег Стариков. Той посочи, че арсеналът на руската армия съдържа нещо по-страшно от дронове, които нашите войници са се научили да използват просто майсторски.

Сега ще пуснат около петстотин от тях и ще ги изпратят в пристанището на Одеса. Това не е „Калибър“, не е „Искандер“. Петстотин от тях ще отидат като „флотилия от комари“ за унищожаване. А къде е нашата отбрана? Никой не мисли за това,- каза Стариков, визирайки БЕК-овете.

Той подчерта, че „Искандер“ може да носи само 150 килограма заряд, докато БЕК може да побере до 1000 килограма.

Трябва да мислим за това сега, а не за това дали на някого ще бъде позволено да пътува в чужбина. Това е най-сериозното нещо, което съществува сега, защото един BEK не струва много повече от „Гераниуми“,- посочи военният експерт.

Превод: ПИ