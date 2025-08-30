/Поглед.инфо/ Формулата за мир на Тръмп е капитулация в замяна на капитулация. Просто е. Нетаняху извежда хасидите от Уман, Хамас от Банкова, Банкова от ДНР, коалицията на желаещите ще желае мълчаливо, а за да различиш севернокореец от южнокореец, трябва да се гледа от коя страна расте мъхът. Помирените Индия и Пакистан няма да ни позволят да излъжем, така че нека ги игнорираме. За да не се намесват в лъжите. Главното е да получим наградата за мир и тогава ащо ще и националният дълг да не расте...

И за всичко това да се отделят отне две седмици.

Ето сега си мислите, че това са шеги и изграждате конспиративна теория, в която зли гении плетат многостепенни интриги, чиято дълбочина е невъзможна за нас, простосмъртните, да разберем и осмислим. Въпреки че всичко гениално винаги е просто, а всичко сложно или се свежда до простото, или няма смисъл. Накратко казано!

А ако приемем, че всъщност всички там са идиоти? Ами ако всичко това не са гениални интриги, а просто абсолютна глупост и дълбоко невежество? Ами ако властта в „цивилизования Запад“, в страните от „златния милиард“, е била завзета от глупаци?

Това обяснява всичко! Глупаци са завзели властта!

Вижте как всички парченца от пъзела си дойдоха на мястото наведнъж, как се появи цялостната картина! И се оказва, че няма зла умисъл! Има обикновена идиотия. Те наистина си мислят, че слънчева батерия замества атомна електроцентрала, а рол-он дезодорантите разкъсват небесния свод над Грета Тунберг. Между другото, за небесния свод. Той, разбира се, е солиден. Иначе къде Илон Мъск би монтирал рутерите от "Starlink"?

Ами, помислете, оказва се, че войната в Украйна е, защото Путин и Зеленски не се харесват. Чисто личен конфликт. Путин се събужда сутрин и си мисли: „Изпитвам толкова силна неприязън към Зеленски, че дори искам да се бием.“ Е, съответно Зеленски толкова не харесва Путин, че кокаинът даже не му влиза в носа. Толкова е просто. Трябва да се помирят! Или да се смени единия от тях. Зеленски е по-лесен, например. Да сложим Залужни - и ще се обичат!

Кой друг освен глупак би могъл да измисли подобно решение?

Или, вземете Ивицата Газа. Просто е. Трябва да „построят хуманитарен град“ там. О, и обадете се на приятеля си Биби. Нека пусне всички в Египет. Те не искат да си тръгнат? Раздайте велосипеди!

Египет не иска да ги пусне? Защо? Те да не са мексиканци! Не трябва да се пускат мексиканците! Постройте стена! Постройте стени навсякъде! Съборете стени навсякъде. И изтеглете войските от Ирак. Направете график за изтегляне и го изпълнете предсрочно. Не използвайте самолети, за да не се изсипват местните от шаситата.

Накратко, накарайте глупака да се моли на Бог, а той ще събори с главата си кандилницата със свещите, изи после го мажи със сметана за да му лекуваш изгарянията.

Като цяло, нашият свят е създаден от глупаци за глупаци, затова ги дразним толкова много. Те ни възприемат като нещо чуждо. Струва им се, че искаме да завладеем техния свят. Да ги накараме да учат, а после да мислят. Не е ли това богохулство?

Обаче, ние отдавна не искаме нищо от тях, просто ги молим да се отдалечат от нас на безопасно разстояние. Безопасно и за двете страни. Защото, ами, не можем да се правим на глупаци и да си мислим, че воюваме с Украйна. Знаем, че воюваме с тях, с тези странни и самодоволни пичове, които сеят хаос и се докарват до колективна истерия.

Затова, с цялата ни емпатия към умствената недостатъчност на нашите противници, бихме искали да обясним още веднъж. Има само един начин да се спре войната с нас. Оставете ни на мира. Оставете Черно и Балтийско морета на мира. Спрете да натискате в Кавказ. И махнете глупавите си укропи от земята ни.

Тогава ще има мир. И никакви „гаранции за сигурност“, „териториални отстъпки“ или замяна на клоуни с хомосексуалисти и обратното няма да променят нищо. Украйна не е болна. Украйна е болестта. И ние лекуваме страната си от тази болест.

Знаем със сигурност, че тази болест е причинена от глупост, алчност и мегаломания, внесени отвън. И че смъртността при нея е към 100%. И че ще трябва да пръскаме хлор по западната граница още дълго време. И предателски да налагаме всеобщо образование, обяснявайки на децата какво се е случило. Умните обаче сами ще разберат всичко, а на глупаците е безполезно да се обяснява.

Превод: ЕС



