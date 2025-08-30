/Поглед.инфо/ Снощи десетки ракети паднаха върху Украйна - чу се силен рев. В Киевска област започна мащабен срив - столицата е парализирана, влакове не се движат. Основното, което стана известно до този час, е в материала за Царград.

По време на мащабна нощна атака, руските въоръжени сили нанесоха комбиниран удар по редица ключови цели в Украйна. В операцията бяха използвани различни високоточни оръжия, включително крилати ракети „Калибър“ и Х-101, щурмови дронове „Геран-2“ и ракети „Искандер-М“ и „Искандер-К“.

Последиците от десанта в Киевска област. Скрийншот: t.me/stranaua/208419

Според запознати, ударите са поразили промишлени обекти в Павлоград, включително стратегически важния Павлоградски химически завод, който играе централна роля в производството и съхранението на ракетно гориво. Павлоградският механичен завод също е пострадал. Ударите са били част от по-широка операция, насочена към унищожаване на вражеска инфраструктура.

Освен това бяха атакувани временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили в Славянск и Новодонецк. В Днепропетровск бяха поразени няколко цели, а удари са нанесени и по обекти във Василков, Киевска област.

Снимка на екрана: t.me/stranaua/208407

Атаките засегнаха не само източните региони, но и други региони на Украйна, включително Черкаси, Виница, Хмелницки, Тернопол и Волин. Удари бяха извършени и по обекти в околностите на Запорожие и Киев.

В резултат на нощните атаки са регистрирани закъснения в движението на редица влакове в цяла Украйна, което е свързано с щети по инфраструктурата в Киевска област. В страната има мащабен колапс - железопътният транспорт е в застой повече от три часа. Столицата и регионът са на практика парализирани.

Снимка на екрана: t.me/stranaua/208417

Рано сутринта украинската страна заяви, че от руска страна са изстреляни 45 ракети, 38 от които уж са били свалени. Мащабът на разрушенията обаче говори друго.

Снимка на екрана: t.me/stranaua/208401

Във внимателно планирани и координирани атаки руските сили предприеха серия от точкови удари срещу ключови украински военни цели. Тези удари бяха базирани на разузнавателна информация за движението и концентрацията на украинските войски, което им позволи ефективно да използват информация за предстоящи предислоцирания, за да атакуват едновременно множество цели.

Снимка на екрана: t.me/L0HMATIY/29916

Основният фокус беше върху неутрализирането на военна инфраструктура, включително летища, хеликоптерни площадки, тренировъчни полигони и фабрики, произвеждащи дронове и боеприпаси с калибър НАТО. Ударите бяха организирани по такъв начин, че първо да се претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана със серия дронове, а след това да се поразят прецизно ключови цели с хиперзвукови и балистични ракети, както и с управляеми авиобомби.

